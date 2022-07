Tesla: Stau vor der Ladestation in Kroatien

Diese Tesla-Fahrer brauchen gute Nerven: Vor einer Ladestation in Kroatien zählt ein TikTok-User 19 wartende Elektroautofahrer.

Wo genau in Kroatien die Aufnahmen entstanden sind, ist nicht klar. Aber natürlich gibt es in der Kommentarspalte viel Hohn und Spott. So ist dort unter anderem zu lesen: "Mein Diesel tankt in 5 Minuten und fährt dann 1000 Kilometer" oder "Ihr wollt ja immer Pausen! Weil man dann so entspannt ankommt" und "Geht doch noch. In 12 Stunden kann man dann weiterfahren". (VOL.AT)