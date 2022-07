Brücke in Kroatien eröffnet - schneller nach Dubrovnik

In Kroatien ist eine strategisch bedeutsame Brücke eröffnet worden, die zwei Teile der Adriaküste des Landes verbindet und Urlaubern mindestens zwei Stunden Zeit erspart.

Viele Menschen trotzten der sommerlichen Hitze und strömten am Morgen zu dem neuen Bauwerk, um als erste die Peljesac-Brücke zu Fuß zu überqueren, bevor sie am Abend offiziell für den Straßenverkehr freigegeben werden sollte.

Leichter nach Dubrovnik

Die Schrägseilbrücke verbindet auf einer Länge von 2,4 Kilometern das kroatische Festland mit der Halbinsel Peljesac im Süden. Damit ist künftig auch die wichtigste Touristenattraktion des Landes, die mittelalterliche Festungsstadt Dubrovnik , leichter zu erreichen. Der staatliche Fernsehsender HRT bezeichnete die Eröffnung der Brücke am Dienstag als einen historischen Tag, auf den Generationen gewartet hätten."Dies ist ein großer Tag für Kroatien", sagte auch Ministerpräsident Andrej Plenkovic. "Lasst ihn uns heute genießen!"

Grenzkontrollen

Im früheren Jugoslawien trennten keine Binnengrenzen die sechs Teilrepubliken, darunter Kroatien und Bosnien. Als der Bundesstaat Anfang der 90er Jahre auseinanderbrach, wurden die beiden Teile der kroatischen Adriaküste durch einen schmalen Streifen bosnischen Territoriums getrennt. Einheimische und Touristen mussten Grenzkontrollen passieren, was den Verkehr verlangsamte und dazu führte, dass sich die Bewohner der südlichen Region vom Rest des Landes isoliert fühlten.

357 Millionen Euro von der EU

2017 stellte die Europäische Union schließlich 357 Millionen Euro bereit und deckte so einen großen Teil der Kosten für die neue Brücke in Höhe von insgesamt 526 Millionen Euro. Die China Road and Bridge Corporation gewann 2018 eine internationale Ausschreibung zum Bau der Brücke. Kritik kam aus Bosnien, dessen Regierung ungelöste Grenzstreitigkeiten beklagte und eine Einschränkung des Zugangs zu seinem Teil der Küste fürchtete. (VOL.AT, AP)