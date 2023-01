Terror-Prozess: Urteil am Mittwoch

Am Wiener Landesgericht für Strafsachen wird am morgigen Mittwoch ein Urteil im Prozess um sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien erwartet. Nachdem am Dienstag die Verteidiger und die Staatsanwältin ihre Schlussvorträge gehalten haben, kommen am Mittwoch noch die Angeklagten kurz zu Wort. Danach werden sich die Geschworenen über die Schuldfrage beraten. Erhalten sie die Höchststrafe, droht vier der Angeklagten lebenslange Haft, zweien bis zu 20 Jahre.

Diese beiden waren zum Tatzeitpunkt noch keine 21 Jahre alt, weshalb sie vor Gericht als "junge Erwachsene" gelten. Deshalb besteht auch die Hälfte der Geschworenenbank aus Pädagogen und Pädagoginnen. Sie werden am Mittwochvormittag, nach den Schlussworten der Angeklagten, ihre Beratungen aufnehmen. Wie lange diese dauern werden, ist offen, mit mehreren Stunden ist jedenfalls zu rechnen. Im Anschluss müssen die Geschworenen im Fall von Schuldsprüchen gemeinsam mit den drei Berufsrichtern das Strafausmaß für jeden einzelnen Angeklagten festlegen. Mit der Urteilsverkündung ist demnach frühestens am Nachmittag zu rechnen.