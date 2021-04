Terrassen-Brand durch Blumentrog

Donnerstagfrüh musste die Feurwehr einen Brand einer Terrasse in Dornbirn löschen.

In einem Mehrfamilienhaus in Dornbirn kam es zu einer starken Rauchentwicklung, welche von der Feuerwehr jedoch mithilfe von einem Feuerlöscher und einem Wasserschlauch rechtzeitig gelöscht werden konnte, bevor es sich weiter ausgebreitet hat. Beamte und Beamtinnen der Bundespolizei und der Stadtpolizei Dornbirn gelangten mit einer Leiter in das oberste Geschoss, wo auf der Terrasse ein Blumentrog in Flammen stand.