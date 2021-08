TERMINE: Grenzgänger - ein kabarettistisches Bühnenstück

Der 2. Versuch von und mit Bandi Koeck und Thomas Rauch – Herbst 2021

Alles war gut. Das Flugzeug bereits über den Wolken in Richtung Urlaubsdestination… Wären da nicht technische Probleme am Vogel entstanden, was eine unerfreuliche Notwasserung mitten im Meer zur Folge hatte. Das Heck des Flugzeug barst und zwei der Passagiere wurden meilenweit von den anderen ins Meer geschleudert. Und ausgerechnet diese beiden – ein Schweizer Bergbauer und ein deutscher Handelsvertreter – trafen aufeinander. Der eine träumt vom „Gold der Schweizer Berge“, auch als Fondue bekannt, der andere von eingelegten Russen und einer saftigen Bockwurst, serviert von einer knackigen Stewardess. Der eine vertraut auf die Schweizer Flotte, der andere, dass ihn Angela Merkel in einem roten Baywatch-Badeanzug rettet. Es bricht ein erbitterter Kampf nicht nur ums nackte Überleben, sondern um Bräuche, Sitten und Riten zwischen den beiden aus.