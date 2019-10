Termine: Ausstellungen in Satteins

Zwei Satteinser Künstler präsentieren zwei besondere Ausstellungen im November

SATTEINS Zwei besondere Kunstausstellungen sind in Satteins im November zu sehen. Vom 08.-10.11.2019 stellt die Künstlerin Kornelia Kubo in der Galerie K3 am Kirchplatz aus. In ihrer Rückschau zeigt sie frühe Wachsbatiken und kleine Acrylbilder, die ihre Kindheit thematisieren, Erinnerungen an einen Sommer in Japan (der Heimat ihres Mannes) und Illustrationen zu verschiedenen Texten sowie die sogenannte „Mix-Media-Malerei“, bei der sie sich mich mit Vertreibung und Flucht in der heutigen Zeit auseinandersetzt. „Mit zunehmendem Alter tauchen Erinnerungen auf, schöne und schmerzerfüllte. Doch mit Freude blicke ich zurück auf die vielen Stunden meines kreativen Hobbys mit Farben, Wachs, Pinsel und Feder. Ich freue mich, wenn Sie die Erinnerungen mit mir teilen“, erklärt Kornelia Kubo (Galerie K3 am Kirchplatz, Öffnungszeiten Freitag 08.11.2019 Eröffnung 19:00 Uhr, Samstag 09.11. 14:00-18:00 Uhr, So 10.11. 10:30-17:30 Uhr).