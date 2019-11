Termin: Zauberhafter Götzner Weihnachtsmarkt

Das Jonas-Schlössle wird am ersten Adventwochenende im weihnachtlichen Glanz erstrahlen.

Götzis Vom 29. November bis zum 1. Dezember findet in Götzis der traditionelle Weihnachtsmarkt im Jonas-Schlössle statt. Das historische Gebäude als einmaliges Juwel, wird in weihnachtlichem Glanz erstrahlen und in den stilvollen Räumen werden die Marktbesucher mit den schönsten Geschenkideen und ausgefallenem Kunsthandwerk überrascht. Auf dem Junker-Jonas Platz können die Besucher zwischen den Marktständen bummeln und sich vom Duft der heißen Maroni und allerlei Köstlichkeiten verzaubern lassen. An den Ständen wird man aus dem Staunen nicht mehr heraus kommen. Hier können wunderbare Geschenke für die Liebsten eingekauft werden. Mit einem überwältigenden Angebot an Dekorationen und ausgesuchtem Kunsthandwerk wird jeder sein Lieblingsstück finden. Für die Kinder wird es ein Karussell und ein betreutes Kinderzelt geben in dem Weihnachtliches gebastelt wird. Kulinarisch werden die MarktbesucherInnen von Götzner Wirten verwöhnt und in den Weihnachtshütten kann man die Leckereien gemütlich genießen. VER