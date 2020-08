TERMIN: „Wenn der Bruder mit dem Bruder“

Michael & Stefan Heim am 30.08.20 im Park der Villa Falkenhorst

THÜRINGEN Die beiden Brüder Michael und Stefan Heim stehen zum ersten Mal mit einem gemeinsamen Programm auf der Bühne. Und das in ihrer Heimatgemeinde: Im Park der Villa Falkenhorst singen und moderieren die beiden „Thüringer“ Lieblingslieder und Lieder über die Liebe. Dabei erinnern Sie mit Anekdoten an gemeinsame Zeiten in der Herrengasse und philosophieren amüsant über Gott und die Welt aus der Sicht eines Physiotherapeuten und eines Opernsängers.