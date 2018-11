Termin: VoX lädt zum Herbstkonzert

Der Altacher Chor VoX - Voices of Xiberg lädt am kommenden Wochenende zum Höhepunkt des Jahres.

Altach “nothing but music” Part 3 – es darf wieder gerockt werden – unter diesem Motto findet am kommenden Freitag, 16. November, um 20 Uhr im KOM in Altach das Rock- und Pop-Konzert von VoX – Voices of Xiberg statt.

Bevor die stille Jahreszeit kommt, bringt VoX – Voices of Xiberg noch einmal ordentlich rockige Musik nach Altach. „Es wird wieder eine bunte Mischung aus rockigen Klassikern und tagesaktuellen Pop-Songs geben – heuer ist auch ein deutschsprachiger Block mit dabei“, gibt VoX Obfrau Nadja Nachbaur einen kleinen Einblick auf das Konzert. Als Special Guest sind in diesem Jahr Countryman Mr. Donny Pale und Rockröhre Chris Teeze in Altach mit dabei und dazu ist auch eine Hommage an die kürzlich verstorbene Monserrat Caballet geplant. „Für alle die sich nun fragen, wie dies alles zu VoX passt, sind herzlich eingeladen im November bei unserem Herbstkonzert in Altach dabei zu sein“, lädt Nadja Nachbaur alle herzlich ein. Ein bunter, musikalischer Abend ist garantiert. MIMA