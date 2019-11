Termin: U20 Poetry Slam im Theater Kosmos

Am 8. November 2019 ist es wieder soweit: Die jungen Poetinnen und Poeten Vorarlbergs werden beim 6. U20 Poetry Slam im Theater Kosmos, ab 19.00 Uhr, literarisch nach den Sternen greifen.

Auf der U20 Poetry Slam Bühne kann alles passieren, von skurrilen bis emotionsgeladenen Texten. Von Comedy bis Drama. Von Geschichte bis Reim. Jeder Poet bekommt sechs Minuten Zeit um, das zu erzählen, was er gerne der Welt mitteilen möchte. Wichtig dabei: der Text muss selbst geschrieben sein. Das Publikum kürt anschließend den Sieger des Abends.

Willst auch du wissen, was in jungen Menschen vorgeht, was sie bewegt und was sie mitteilen möchten? Dann komm vorbei!

Schnapp dir deine Freunde und die es noch werden wollen und sei am Freitag, den 8. November 2019 ab 19 Uhr dabei.

Kartenreservierung: http://www.theaterkosmos.at