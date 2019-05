Termin: Tag des offenen Bienenstockes

Beim Tag des offenen Bienenstockes, am Sonntag dem 19. Mai erfahren die Besucher Spannendes über die Art und die Lebensweise der Bienen in den Bienengärten in Götzis am Hopbach.

Götzis Interessierte Besucher haben die Möglichkeit, am „Tag des offenen Bienenstockes“ die erste Vorarlberger Honigbratwurst zu probieren. Außerdem werden die großen und kleinen Gäste mit verschiedenen vegetarischen Speisen verwöhnt. Es werden laufend Führungen mit erfahrenen Imkern angeboten und die Aktion „Probeimker“ wird vorgestellt. Die Gruppe „Burlis“ unterhalten wieder mit Livemusik und ein gläserner Bienenstock informiert über die Aktivitäten der fleißigen Insekten.

Der Bienenzuchtverein Götzis-Mäder zählt derzeit 66 aktive Imker, die gemeinsam über 300 Bienenvölker halten und betreuen. Damit sichern sie flächendeckend die Bestäubung der Blüten im gesamten Gemeindegebiet. Mit der Aktion „Imkern auf Probe“ wird versucht, das Problem des Mitgliederschwundes zu lösen. Für die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder werden monatliche Vereinsabende veranstaltet. Auch die Geselligkeit bei verschiedenen Anlässen kommt nicht zu kurz. Der Hauptsitz des Bienenzuchtvereines ist ein besonderer Bienengarten am Hopbach. Hier finden die meisten Vereinsaktivitäten statt.