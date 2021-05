TERMIN: Sonderpostamt und Philatelietag in der Museumswelt

Neue Sondermarken, seltene Briefmarken und andere Artikel der Post in der Vorarlberger Museumswelt

FRASTANZ Auch heuer findet in der Vorarlberger Museumswelt wieder ein Philatelietag statt. Die dreitägige Veranstaltung vom 18.-20.06.21 findet im Rahmen einer Sonderausstellung des Philatelie-Club Montfort und weiteren Vorarlberger Vereinen in der Vorarlberger Museumswelt in der Energiefabrik an der Samina in Frastanz statt und wird am Freitag, 18. Juni 2021 um 14 Uhr offiziell eröffnet.