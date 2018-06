Termin: Sentimientos - mehr als nur “a Gfühl”

Liebe, Sehnsucht, Lebensfreude, Hoffnung, Trauer, Aufregung: Die Welt der Gefühle scheint schier unendlich. Was der Mexikaner feurig als “Sentimientos” bezeichnet, heißt bei uns im Ländle etwas nüchterner “a Gfühl halt”.

Koblach Und gefühlt wird überall auf der Welt. Mal laut, mal leise, mal überschwänglich, mal zurückhaltend. So wie die Musik von Adrian de la Torre aus Mexiko & Thomas Schmidle aus Vorarlberg. Mit Stimme, Gitarre & Klavier – gesungen auf Spanisch und Englisch – spielen sie zu den Geschichten, die Gudrun Erath mit ihrer Stimme zum Leben erweckt. Worum es geht? Um Gefühle natürlich: Sentimientos. Ein Abend in einem besonderen Ambiente. In der Lockremise des Rheinbähnle in Koblach-Kadel. Ein Abend zum Loslassen, träumen, sich wohl zu fühlen.