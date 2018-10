Termin: Schibasar am 3. November

Am Samstag, dem 3. November 2018 findet in der Mittelschule Frastanz der beliebte Schibasar statt. Verkaufsbeginn ist um 17 Uhr, Warenannahme ab 15 Uhr 30.

FRASTANZ Preiswerte Schi in ausgezeichneter Qualität, liebevoll gepflegte Snowboards, Schischuhe und Wintersportbekleidung in allen Größen: Dafür steht der Schibasar, den jedes Jahr Anfang November der Schiklub Frastanz sowie der Wintersportverein Fellengatter veranstalten. Auch heuer lädt der Schibasar wieder zur Schnäppchenjagd ein. Am Samstag, dem 3. November 2018 in der Mittelschule Frastanz ist es soweit.