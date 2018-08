Termin: Rosemie Warth zu Gast in Koblach

Als herrlich verklemmte Schwäbin präsentiert Rosemie Warth dem Publikum auf unscheinbare Weise „ihre wahren Talente“.

Koblach Mit einer Mischung aus Begriffsstutzigkeit und schlauer Selbstironie führt sie das Publikum tanzend, singend und musizierend, liebevoll zu den menschlichen Missgeschicken. Obwohl sie auf der Bühne ein bisschen neben der Spur wirkt, so ist sie als Darstellerin ruhig und überlegt. „Ich nutze meine Erfahrungen und spiele damit“, erklärt die gebürtige Schwäbin. Als sie nach ihrem Tanzstudium in Philadelphia (USA) in die Heimat zurückkehrte, lernte sie durch ihren Bruder, von Beruf Clown, ihr komisches Talent kennen.