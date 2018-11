Termin: Röthner Feuerwehr lädt zur Schlachtpartie

Schon traditionell findet am kommenden Wochenende die Schlachtpartie in Röthis statt.

Bereits zum neunten Mal lädt die Ortsfeuerwehr von Röthis am kommenden Samstag und Sonntag zur Schlachtpartie in ihre Fahrzeughalle. Feuerwehrkoch Heinz und sein Team sorgen für originelle kulinarische Hochgenüsse und für die Stimmung im Saal sorgen Hobbymusikanten aus Röthis und der Umgebung. Startschuss ist am kommenden Samstag um 17 Uhr in der festlich dekorierten Fahrzeughalle der Röthner Feuerwehr – am Sonntag geht es ab 10.30 Uhr mit einem gemütlichen Frühschoppen weiter und an beiden Tagen laden auch die Keller-Bar, sowie eine Weinlaube zum verweilen ein. MIMA