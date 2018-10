Termin: Regional-Genuss-Messe

Küche trifft Landwirtschaft

Am Dienstag, den 23. Oktober 2018 veranstaltet das Projekt MEHRWERT FÜR ALLE in Zusammenarbeit mit dem Verein vom Ländle-Bur, dem Regionalmarkt Vorderland-Walgau-Bludenz und Gstach ´sich sau wohlfühlen´ im Vinomnasaal die Regional-Genuss-Messe.

Für Kulinarisches sorgen renommierte Köche aus der Region in Zusammenarbeit mit Schülerinnen des bäuerlichen Bildungszentrums (BSBZ).

15:00 bis 16:30 Uhr Gastro-Fachmesse

Fachleute aus Küche, Gastronomie, Tourismus und Landwirtschaft werden empfangen und sind zum Genießen und zur Vernetzung mit Landwirten und Herstellern heimischer Lebensmittel geladen.

16:30 bis 19:00 Uhr Publikumsmesse

Im zweiten Teil öffnet die Messe „Küche trifft Landwirtschaft“ die Tore für die kulinarisch interessierte Bevölkerung.