TERMIN: „Philatag 2020“

Seltene Briefmarken und andere Artikel der Post am 29.07.2020 in der Vorarlberger Museumswelt

FRASTANZ Der „Philatag 2020“ findet am Mittwoch, dem 29.7.2020 von 13:00 bis 17:00 Uhr in der „Vorarlberger Museumswelt“ in der Oberen Lände in Frastanz statt.