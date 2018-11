Termin: Mäder trifft einen Rabbi

Im Rahmen der Reihe „Mäder trifft...“ gastiert Paul Chaim Eisenberg im Pfarrzentrum.

„Auf das Leben! Witz und Weisheit eines Oberrabbiners. Ein Buch, das das Leben feiert: Mit Witz, Selbstironie und Gelassenheit“ – so der Titel des Abends von Mäder trifft… am Donnerstag, 22. November ab 19.30 Uhr im Pfarrzentrum von Mäder. In seinem Handbuch der jüdischen Weisheit versammelt Paul Chaim Eisenberg kurzweilige Miniaturen rabbinischer „Lebensberatung“, von A wie Arbeit bis Z wie Zweifel. Ein humorvoll-hintersinniges Handbuch – auch für Atheisten. Im Anschluss an die Buchvorstellung steht der Rabbi für Fragen gerne bereit – moderiert wird der Abend von Hanno Loewy.