Termin: Lichtblicke Altach 2018

Schon traditionell findet kurz vor Weihnachten das Lichtblicke Konzert in der Pfarrkirche Altach statt.

Altach Bereits zum 18. Mal lädt der Rollstuhlclub ENJO Vorarlberg und die Gemeinde Altach am Montag, 17. Dezember zu einem einfühlsamen Abend in die Pfarrkirche. Auch in diesem Jahr werden die Spenden einem gemeinnützigen Zweck zugute kommen.

Einfühlsame, unter die Haut gehende Klänge, mitreißende Rhythmen, eine besondere Stimmung und viel Solidarität verspricht auch das diesjährige Lichtblicke Konzert in Altach. Auch in diesem Jahr werden die Künstler wieder das Publikum begeistern – so werden neben den „Stammgästen“ Riccardo Di Francesco und Martin Frontull auch wieder kurzfristig, the relatives, Frechdax, Isabella Pincsek-Huber, der Montafoner Alphornfreunde und die Künstlervereinigung Liechtenstein für einen wunderbaren, vorweihnachtlichen Abend sorgen. „Wer zu Weihnachten ganz besondere Momente erleben möchte, sollte sich diesen Abend nicht entgehen lassen“, lädt Jürgen Egle vom RC ENJO Vorarlberg am 17. Dezember ab 19 Uhr in die Pfarrkirche nach Altach. . Durch den Abend führt wie gewohnt in souveräner Manier Georges Lüchinger und wiederum wird der Reinerlös der freiwilligen Spenden einem gemeinnützigen Zweck in der Region zur Verfügung gestellt. Im Anschluss an das Konzert ist für Bewirtung und damit für einen gemütlichen Ausklang gesorgt. MIMA