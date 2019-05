Termin: Lebenshilfe-Trialog: „Ich verstehe dich. Verstehst du mich?“

Beim Trialog der Lebenshilfe Vorarlberg am 16. und 17. Mai 2019 steht die barrierefreie Kommunikation und Information im Mittelpunkt

Der Abendvortrag von Gabriela Antener (Professorin an der Fachhochschule Nordwestschweiz). am 16. Mai findet im ORF Landesfunkhaus in Dornbirn statt und ist bei freiem Eintritt öffentlich zugänglich. Die Kommunikationsexpertin zum Inhalt ihres Vortrags: „Der freie und ungehinderte Zugang zu Informationen bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen die für sie relevanten Informationen rechtzeitig und in der für sie passenden Form erhalten. Nur so können sie als mündige Mitglieder einer Gesellschaft selbstbestimmt entscheiden und autonom handeln. Mit dem digitalen Wandel verlagern sich immer mehr Informationen, Angebote und Dienstleistungen ins Internet. Deshalb sind zum Beispiel barrierefreie Webseiten und Applikationen eine Voraussetzung für die gleichberechtigte Teilhabe.“