Termin: Laufsport für jedermann

Altacher Silvesterlauf erlebt seine 22. Auflage

Altach. Seit über zwei Jahrzehnten werden in der Kummenberggemeinde zum Jahreswechsel die Laufschuhe geschnürt. Beim traditionellen Silvesterlauf erwarten die Veranstalter des Vereins lauf.mit.altach auch heuer weit über 2000 Starterinnen und Starter. Gelaufen wird am Sonntag, den 29. Dezember ab 10 Uhr.

Das Laufevent in der Kummenbergregion hat sich in den vielen Jahres ihres Bestehens zu einem echten Highlight im Laufkalender entwickelt. Die Veranstaltung lockt Läufer aus Vorarlberg und dem benachbarten Ausland in die Region amKumma. Sie alle freuen sich auf bestens organisierte Läufe und eine super Stimmung entlang der Strecke. Dank dieser Attribute mauserte sich der Altacher Silvesterlauf – heuer erstmals präsentiert von der Raiba amKumma – in den letzten Jahren zum zweitgrößten Silvesterlauf in ganz Österreich.