TERMIN: „Kunst lebt weiter“ - 5 Jahre Montfort Kammerorchester

„Kunst lebt weiter“: Montfort Kammerorchester Feldkirch am 12. Juli in der Tisner Pfarrkirche

FELDKIRCH Unter dem Motto „Kunst lebt weiter“ präsentieren Mitglieder des Montfort Kammerorchesters Feldkirch am Sonntag, 12. Juli 2020 ab 18 Uhr ein Kammermusikkonzert in der Tisner Pfarrkirche.

Unter der musikalischen Leitung von Alexandr Karakhanyan führen Ivana Cetkovic an der Violine, Gayane Mirzoyan an der Viola, Alexandr Karakhanyan am Cello und Ulrich Zeitler am Cembalo ein anspruchsvolles Programm mit Werken von Locatelli, Bach, Lavarini und Sibelius auf. Durch das Programm führt Gayane Mirzoyan.