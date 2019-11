Termin: Kirchenkonzert der Gemeindemusik Götzis 1824

Am Sonntag, dem 24. November findet um 17.00 Uhr in der Alten Kirche Götzis das Adventskonzert der Gemeindemusik statt.

Götzis Traditionell und mit be-swingten Melodien stimmt die Gemeindemusik Götzis 1824 in einen besinnlichen Advent ein. Unter der Leitung von Markus Summer verwandelt sich die Alte Kirche in Götzis in eine Klangwolke der besonderen Art. Eine Stunde lang werden die Konzertbesucher mit Dixieland Music, Funk, Jazz und Blues im tollen Ambiente der Alten Kirche in Götzis verwöhnt. Ein Auszug aus dem Konzert Programm: The Duke of Swing, Bugler’s Holiday, South Rampart Street Parade, Miller Magic, Sweet Georgia Brown, When the Saints go marching, Farmer’s Tuba Ein Teilerlös der freiwilligen Spenden wird zur Sanierung der Alten Kirche verwendet. VER