Termin: Junker Jonas Markt 2018

Wirtschaftsgemeinschaft lädt zum Herbstmarkt

Götzis Der Junker Jonas Markt mit über 100 Marktständen in den Straßen rund um das Jonas Schlössle ist ein beliebter Treffpunkt für alle Kunsthandwerks- und Marktbegeisterten. Und für alle, die Genüsse lieben und die Freude an Unterhaltung sowie an Live Musik haben. Kunsthandwerk, Marktfahrer und Kinderflohmarkt werden auch dieses Jahr wieder den Ton angeben. Der Markt bietet im Kreativbereich eine beeindruckende Vielfalt: Allerlei aus Stoff, Zirbenprodukte, Gehäkeltes, Genähtes und Gestricktes für Babys und Kleinkinder, Naturseifen und andere Körperpflegeprodukte, Taschen aus Wollfilz oder Leder, selbstgemachte Puppen und Bären, liebevoll gearbeitete Schmuckstücke, Jacken und vieles mehr.