Termin: Junge Theaterkünstler und "die kleine Hexe"

Tannenduft und Kerzenschein zur "wundervollen Märchenzeit im Advent" der Laienspielgrupe Göfis.

GÖFIS Der Märchennachmittag mit dem Stück „ Die kleine Hexe“ von Ottfried Preußler ist die ideale Einstimmung auf Weihnachten für alle Zuschauer von 5 – 99 Jahren. Die letzten Wochen wurde in Göfis fleißig geprobt.

Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Samstag, 8. und Sonntag, 9. Dezember sowie am darauf folgenden Wochenende führen die Mitglieder der Kinder – und Jugendtheatergruppe jeweils um 15 Uhr das tolle Märchen „Die kleine Hexe“ im Vereinshaus in Göfis auf.