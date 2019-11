Termin: Hubertus-Messe in Schnifis

Die Schnifner Jäger laden zum Hubertus- Gottesdienst in die Pfarrkirche Schnifis ein - Es musizieren der Gampelüner Dreigesang, ein Gesangsquartett & das Hornensemble „Cornua aurea“ - Termin 10.11.2019

SCHNIFIS Anlässlich der 100-Jahr Feier der Vorarlberger Jägerschaft wird am Sonntag, dem 10. November in der Pfarrkirche Schnifis die „Neuberger Jagdmesse“ aufgeführt. In Vorarlberg wurde diese Jagdmesse erstmals vor 25 Jahren im Feldkircher Dom St. Nikolaus durch den Chor Halden-Gampelün und den Vorarlberger Jägerchor aufgeführt.