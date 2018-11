Termin: Herbstkonzert Harmonie Altach

Musikverein Harmonie Altach lädt zum großen Herbstkonzert

Altach. Der Herbst ist ideal Zeit für ein schönes Konzerterlebnis mit einem heimischen Musikverein. Gelegenheit dazu gibt es am Sonntag im Altacher KOM, wo die örtliche Harmonie zum Konzertreigen einlädt. Aufgeboten wird dafür das volle musikalische Spektrum: Der erste Teil des Abend gestaltet der Nachwuchs, nach der Kinderkapelle von Anna Müller, zeigt dann die Jugendkapelle von Josef Eberle ihr Können. Nach der Pause dürfen sich die Zuhörer dann auf das große Orchester unter der Leitung von Josef Eberle und Robert Müller freuen. Die Harmonie steckt bereits mitten in den Vorbereitungen für das Bezirksmusikfest im nächsten Juni, ist aber trotzdem voller Vorfreude auf das Konzert wie Obmann Christoph Märk erklärt: „Nach intensiven Probenarbeiten herrscht schon gespannte Erwartung auf einen Konzertabend der Extraklasse“. Beginn ist am Sonntag 11.November um 17 Uhr, Einlass bereits ab 16:30 Uhr. CEG