TERMIN: Großes „Reiseziel Museum“-Wochenende im September

Vorarlberg Museumswelt bei der Aktion „Reiseziel Museum“ wieder aktiv dabei

FRASTANZ Die Aktion „Reiseziel Museum“ findet auch heuer statt. Allerdings gibt es nicht wie gewohnt drei Termine über den Sommer verteilt, sondern ein großes Reiseziel-Wochenende am 5. und 6. September 2020. Insgesamt 36 Museen in Vorarlberg, Liechtenstein und dem Kanton St. Gallen öffnen ihre Türen und bieten am 5. und 6. September 2020 jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr ein spezielles Familienprogramm an.