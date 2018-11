Termin: Grenzenlos kochen

Über alle Grenzen hinweg kochen und gemeinsam internationale Köstlichkeiten genießen ist das Motto von „Grenzenlos kochen Satteins“. Nächster Treffpunkt ist am Freitag, 30. November um 18:00 Uhr in der Mittelschule Satteins.

In jeder Kultur ist feiern und essen eng miteinander verbunden. Da der Advent und Weihnachten vor der Tür stehen, ist am 30.11. ein Feiertagskochabend geplant. Gibt es Gerichte, die zu einem ganz bestimmten Anlass gekocht oder gebacken werden? Gibt es eine bestimmte Tradition zu einem speziellen Fest? „Grenzenlos kochen Satteins“ ist neugierig auf neue Rezepte & Geschichten zum Thema Feiern.

Gemeinsam kochen, lachen und essen lautet die Devise. Neue Mitköche und -köchinnen sind jederzeit willkommen, also weitererzählen und neue Leute einladen!