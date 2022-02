TERMIN: Fünf Jahre WeinRegal

Weinverkostung zum Jubiläum der Vinothek am 5. März um 19:30 in Schlins

SCHLINS Unter dem Motto „5 Jahre WeinRegal – endlich wieder mal Weinverkostung“ findet am Samstag, 5. März 2022 eine Weinverkostung mit Weinen aus dem Weinviertel in Niederösterreich und Brot von brot.zeit aus Schlins statt. Stefan Krammer und Beate Ströhle freuen sich ab 19:30 Uhr in der Töbelegasse 21 in Schlins über zahlreiche Gäste.