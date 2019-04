Termin: Frühlingskonzert Gesangverein Harmonie und Projektjugendchor amKumma

Am Samstag, dem 27. April 2019 findet in der Kulturbühne AmBach ein gemeinsames Konzert des Gesangvereines Harmonie unter der Leitung von Veronika Martin und dem Projektjugendchor amKumma unter der Leitung von Paul Burtscher statt.

Götzis amKumma Das Gemeinschaftskonzert steht dieses Jahr unter dem Motto “Us Fröd am Singa” und soll das Publikum in vielfältiger Weise begeistern und in den Frühling einstimmen. Mit im Programm sind diesmal auch Bernhard Klas und Drázen Gvozdenovic.