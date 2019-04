Termin: Frühjahrskonzert Gemeindemusik Götzis

GMG meets voice - Special Guest Nina Fleisch

Götzis Am Samstag 04.05.2019 ist um 20:00 Uhr in der Kulturbühne AmBach angerichtet. Gestartet wird mit Marchissimo, einer leichten Vorspeise, in das Konzertmenü der Gemeindemusik Götzis 1824. Ein wahrer Ohrenschmaus folgt der Vorspeise. Leicht verdaulich und sicher gut bekannt ist die West Side Story. Verschiedene Jazzströmungen, klassische Oper und lateinamerikanische Tanzmusik wurde in diesem kulinarischen Werk von Meister Leonard Bernstein vereint.