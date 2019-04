Termin: Feiern wie Früher!

Die Ü-39-Party geht in die siebte Runde

Altach Am Freitag, den 03.Mai, geht im Altacher KOM ab 20.00 Uhr die siebte Ü39-Party über die Bühne. Für den ultimativen Sound sorgen Moose Crossing. Rockig, schmissig, zum Mitsingen und vor allem zum Tanzen und Spaß haben, Moose Crossing hat von allem etwas im Gepäck. Bis tief in die Nacht können sich die Ü39 königlich amüsieren.

„Wir immer legen viel Wert auf Details, so gibt es Gläser und keine Becher, einen auserlesenen Wein und im Gin Tonic ist eine Gurkenscheibe“, erklärt Heike Martin vom FSK Be One.