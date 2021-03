Termin: Fahrradbasar heuer am Jugendhaus K9

Gebrauchte Fahrräder zu Schnäppchenpreisen für den Frühling erwerben

FRASTANZ Wer ein Fahrrad besitzt, das er gerne verkaufen möchten, oder wer ein funktionstüchtiges gebrauchtes Fahrrad in guter Qualität sucht, ist auf dem Fahrradbasar der Marktgemeinde Frastanz am Samstag, dem 27. März an der richtigen Adresse.

Heuer findet der Fahrradbasar der Marktgemeinde Frastanz nicht an der Volksschule beziehungsweise dem neuen Bildungszentrum, sondern vor dem Jugendhaus K9 statt, das in der Energiefabrik an der Samina in der Oberen Lände anzutreffen ist.