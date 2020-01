Termin: Erste Götzner Galanacht

Am 1. Februar 2020 findet die erste Götzner Galanacht in der Kulturbühne AmBach statt. Eine der Besonderheiten dieser exklusiven Ballnacht ist das All-inklusive-Ticket.

Götzis Die Eintrittskarte zum Ball inkludiert weitaus mehr als nur den Eintritt: Der prickelnde Schlumberger-Sparkling-Empfang, das dreigängige Gala-Dinner und sämtliche Tischgetränke sind mit dem Eintritt abgedeckt. Nur die Getränke an der Bar müssen extra bezahlt werden.

Ballbesucher, die an der Tombola teilnehmen, haben die Chance auf viele bemerkenswerte Preise. Zu den Hauptpreisen gehören ein Städteflug für zwei Personen nach Wien samt zwei Nächten in einem 4-Sterne-Hotel von High Life Reisen und People´s. Auch eine Apple Watch der jüngsten Generation von epos oder eine Busreise für zwei Personen mit Übernachtung von Loacker Tours und ein Genießermenü mit Weinbegleitung für zwei von Herburgers Mohren Rankweil werden in der Galanacht verlost.