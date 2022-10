TERMIN: Einladung zum Pfarrfest

So, 23.10.2022 - Pfarrer Georg mit seinem Team kocht ein indisches Menu

SATTEINS Am Sonntag, den 23. Oktober 2022 lädt die Pfarrgemeinde Satteins zum Pfarrfest ein. Im Anschluss an die Familienmesse zum Sonntag der Weltkirche, die um 10 Uhr 15 in der Pfarrkirche beginnt, sind ab ca. 11 Uhr 30 alle ganz herzlich zum Pfarrfest in den Saal der Volksschule eingeladen. Pfarrer Varghese Georg Thaniyath und sein Team kochen ein indisches Menü vom Feinsten. Mit Wienerle und Brot gibt es auch eine Alternative für Kinder, für die zudem ein buntes Programm angeboten wird. Nach dem Mittagessen wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Der Reinerlös der Aktion “Indisches Essen” kommt der Renovierung des Pfarrheims zugute. Alle sind ganz herzlich eingeladen.