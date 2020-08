TERMIN: Ein Jahr Weltladen im Saminapark

Langer Jubiläumssamstag mit Tombola zugunsten des Brunnenbaus in Burkina Faso am 05.09.20

FRASTANZ Im September 2019 bezog der Weltladen Frastanz die neuen, modernen Geschäftsräume im Saminapark. Dies ist Anlass zu einem Jubiläumstag mit Tombola und tollen Preisen: Am Samstag, dem 5. September, ist der Weltladen durchgehend von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Erlös aus dem Losverkauf geht an den Brunnenbau in Burkina Faso, für den Heribert Gut aus Göfis die Spenden aus Vorarlberg koordiniert.

Für das leibliche Wohl ist mit Köstlichkeiten aus dem Weltladen-Sortiment gesorgt. Auch der Erlös von Kaffee und Kuchen geht an den Brunnenbau in Burkina Faso. Norbert Hauser und Waltraud Hauser laden alle ein, das neue Weltladen-Sortiment zu entdecken und an der Tombola für den guten Zweck per Loskauf teilzunehmen. Zum einjährigen Weltladen-Jubiläum im Saminapark gibt es außerdem auch einen Sonderrabatt: Auf alle Handwerksprodukte und Körbe werden -20 Prozent gewährt.