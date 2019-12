Termin: Ein Abend im Zeichen der Solidarität

In der Pfarrkirche Altach werden am kommenden Montag wieder Lichtblicke gefeiert.

Zahlreiche Künstler haben sich auch in diesem Jahr wieder bereit erklärt, gemeinsam mit dem Rollstuhlclub am kommenden Montag, 16. Dezember ab 19 Uhr einen einfühlsamen Abend in der Pfarrkirche Altach zu gestalten. Auch in diesem Jahr werden die Spenden einem gemeinnützigen Zweck zugute kommen. Neben einfühlsamen, unter die Haut gehenden Klängen, mitreißenden Rhythmen und einer besonderen Stimmung verspricht der Abend viel Solidarität und Hilfsbereitschaft.

In diesem Jahr sind auch internationale Stars in der Pfarrkirche Altach für die gute Sache auf der Bühne. Heuer hat das Lichtblicke-Team mit Giuliano de Stefano (Teilnehmer von “The Voice Of Germany 2018”) und Philipp Lingg (“Vo Mello bis ge Schoppornou”) zwei hochkarätige Gastkünstler, die das gewohnt abwechslungsreiche Programm zusätzlich bereichern werden. Weitere Mitwirkende: Riccardo Di Francesco, Martin Frontull, kurzfristig, the relatives, Chor Calypso, Sound vo Batschuns und Krainerbluat. Durch den Abend führt wie gewohnt in souveräner Manier Georges Lüchinger und im Anschluss an das Konzert ist für Bewirtung und damit für einen gemütlichen Ausklang gesorgt. MIMA