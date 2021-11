TERMIN: Du.Ich.Wir. Unsere Region 2022+

Einladung zur Strategieentwicklung der LEADER Region Vorderland-Walgau-Bludenz am 16.11.2021 im Vereinshaus Rankweil

Was tut unserer Region, den 26 Gemeinden, gut? Was kann die Lebensqualität stärken, was nachhaltige Wertschöpfung schaffen? Wo liegen besondere Chancen? Was darf nicht passieren? Welche innovativen und nachhaltigen Projekte sollen in den nächsten Jahren umgesetzt werden? Für welche Themen (wie z.B. Menschen, Natur, Umwelt, Wirtschaft, Klima etc.) sollen EU-Fördergelder bereitstehen?