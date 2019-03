Termin: Der Bundeskanzler im Fokus

„Mäder trifft...“ beleuchtet zum Auftakt ins neue Jahr „Wunderkind“ Sebastian Kurz.

Mäder . Zum Auftakt in die diesjährige Veranstaltungsreihe von „Mäder trifft…“ gastiert am kommenden Donnerstag, 14. März Barbara Toth im Pfarrzentrum von Mäder. Die bekannte Journalistin beleuchtet in ihrem Buch das „Wunderkind“ Sebastian Kurz.

Von den internationalen Medien angesichts seines Alters und seiner steilen politischen Karriere bestaunt, konnte Sebastian Kurz als Bundesparteiobmaneinen großen Wahlsieg erringen. Doch wer ist dieser junge Mann, wer steckt hinter Kurz und was sind seine politischen Inhalte und Ziele? Um diese und viele andere Fragen rund um den österreichischen Bundeskanzler geht es am kommenden Donnerstag in Mäder. Barbara Toth war dabei für renomierte Medien wie beim „profil“, „Format“ und „Standard“ tätig und schreibt seit 10 Jahren für die Wiener Wochenzeitung „Falter“ über die Themen Politik, Gesellschaft und Zeitgeschichte. Dabei konnte sie einen interessanten Einblick in den Werdegang von Sebastian Kurz erhalten und gibt diesen in ihrem Buch weiter. Die anschließende Diskussion wird von VN-Redakteur Michael Prock moderiert. MIMA