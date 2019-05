Pfarrer Georg Thaniyath Varghese lädt am Samstag, 18. Mai 2019 im Anschluss an die Vorabendmesse zum Filmvortrag „Dach überm Kopf“ in den Carl Lampert Saal ein.

GÖFIS Der Verein “Dach über dem Kopf” von Pfarrer Georg Thaniyath Varghese hat sich zum Ziel gesetzt, armen Menschen in Indien ein menschenwürdiges Leben im eigenen Haus zu ermöglichen. Auf einem Filmvortrag im Carl-Lampert-Saal berichtet Pfarrer Georg alljährlich von seiner letzten Indienreise und den jüngsten Häusereinweihungen.

Auch heuer lädt Pfarrer Georg herzlich zum Filmvortrag „Dach überm Kopf“ in den Carl Lampert Saal ein. Der Termin des spannenden Vortrags ist Samstag, der 18. Mai 2019. Pfarrer Georg Thaniyath Varghese zeigt im Anschluss an die Vorabendmesse in Göfis eine Präsentation über die Hochwasserhilfe und über die neu eingeweihten Häuser mit anschließender Agape. Auch Freunde und Bekannte sind dabei herzlich willkommen.

Hausspender erhalten bei dieser Gelegenheit ein Foto ihres gespendeten Hauses.

Wo jeder Euro hilft

Der Verein “Dach über dem Kopf” ermöglicht bereits seit 17 Jahren Obdachlosen in Indien ein menschenwürdiges Leben. Millionen von Menschen leben dort noch immer in Slums oder auf den Straßen unter unhaltbaren, menschenunwürdigen Bedingungen. Die Menschen, denen „Dach überm Kopf“ ein neues Zuhause ermöglicht, bringen beim Bau des Hauses viel Eigenleistung mit ein. Dadurch kann ein Haus für etwa 2.800 Euro gebaut werden und schon kleine Spenden leisten dabei einen wichtigen Beitrag.

TERMIN

Dach überm Kopf Filmvortrag 2019

Wann: Samstag, 18. Mai 2019

Beginn: Gottesdienst 18:00 Uhr, Vortrag 19:00 Uhr

Wo: Carl Lampert Saal (im Untergeschoss der Kirche)

Spendenkonto „Dach überm Kopf“

IBAN: AT80 3743 8000 0108 9960

BIC: RANMAT21

www.dachuebermkopf.com