Termin: Butzvarruckt im Hippielook

Das Butzvarruckt 2020 findet am Samstag, 08.02.2020 in der Sporthalle Oberau statt

FELDKIRCH Das Butzvarruckt 20 findet am Samstag, dem 8. Februar in der Sporthalle Oberau statt. Unter dem Motto “Butzvarruckt im Hippielook” erwartet die Gäste heuer ein buntes Programm mit der Partyband UpToSeven, DJ Hasamohr sowie dem Weltstar der Jongleure Daniel Hochsteiner. Der Veranstalter Musikverein Gisingen freut sich auf zahlreiche bunte Hippie-Mäschgerle, Schlaghosen, Sonnenblumen und sonstiges.

Weil in den vergangenen Jahren schon so viele tolle und ausgefallene Kostüme auf dem Butzvarruckt gesichtet wurden, werden mutige Hippie-Mäschgerle heuer belohnt. Wer ein Foto von sich in der Fotoecke machen lässt, kann tolle Preise gewinnen.