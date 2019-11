Termin: BÃ¼cher und mehr

Endersaal öffnet am kommenden Wochenende die Buch amKumma wieder ihre Türen.

Mäder . Bücher und Lesungen stehen auch in diesem Jahr im Mittelpunkt der beliebten Buch amKumma vom 8. bis 10. November in Mäder. Für drei Tage öffnet eine mobile Buchhandlung ihre Tore und rund 2.500 Bücher laden zum Schmökern, Reinlesen und natürlich zum Kaufen ein. Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Geöffnet hat die Buch amKumma am Freitag und Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Für die kleinen Gäste gibt es jeweils um 15 Uhr ein Bilderbuchkino und bis 17 Uhr wartet die Mint-Rallye mit tollen Experimenten. Das Vorarlberger Schimpfwörterbuch steht im Mittelpunkt der Matinee am Sonntag mit Wolfgang Berchtold und anlässlich 100 Jahre Frauenwahlrecht gastiert auch die Wanderausstellung zu diesem Thema in Mäder. Dazu verwöhnen die Büchereien amKumma die Besucher im eigens eingerichteten Bücherei-Café mit Kaffeespezialitäten und selbstgebackenen Kuchen. MIMA