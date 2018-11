Termin: Bezaubernder Weihnachtsmarkt beim Jonas Schlössle

Am ersten Adventwochenende findet in Götzis an drei Tagen einer der wohl schönsten Weihnachtsmärkte Vorarlbergs statt.

Götzis Das ganze Jonas Schlössle, als historisches Baujuwel, erstrahlt in weihnachtlichem Glanz. In den stilvollen Räumen werden die Besucher mit schönen Geschenkideen und Kunsthandwerk überrascht. Auf dem Junker-Jonas Platz können Groß und Klein zwischen den Marktständen bummeln und der Duft von heißen Maroni und allerlei Köstlichkeiten wird die Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes verzaubern. An den Ständen können Weihnachtliches und wunderbare Geschenke für die ganze Familie eingekauft werden. Mit einem überwältigenden Angebot an Dekorationen und ausgesuchtem Kunsthandwerk wird jede(r) bestimmt sein Lieblingsstück finden. Für die Kinder wird es ein Karussell, das Christkindelpostamt und ein betreutes Kinderzelt geben, in dem Weihnachtliches gebastelt wird.

