Termin: Badespaß für Hunde

Das Naturbad Untere Au lädt am Samstag, dem 06. Oktober 2018, von 10:00 bis 17:00 Uhr, zum dritten Hundebadetag ein.

Einmal im Jahr gehört das Naturbad Untere Au ganz den zottigen Vierbeinern, die mit Familie einen schönen Badetag am See erleben können. An diesem Tag können sich alle Hunde nach Herzenslust im Wasser des Badesees austoben. Das Frisbee vom Herrchen aus dem See fischen, andere Hunde kennenlernen und mit ihnen in und um den See trollen, jede Menge Spiel und Spaß erleben, ohne Badegäste zu stören. Für die Hundebesitzer wird der Kiosk geöffnet, damit einem tollen Badetag mit dem besten Freund des Menschen nichts im Wege steht.