Termin: Altach feiert 20 Jahre Pfarrzentrum Altach

Am letzten September Wochenende wird in der Rheindorfgemeinde Altach das 20jährige Jubiläum des Pfarrzentrums gefeiert.

Altach Bei einem tollen Rahmenprogramm sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene eingeladen, sich aktiv an den Jubiläumsfeiern zu beteiligen. Am Samstag, dem 29. September findet um 17 Uhr eine Jugendmesse mit Jugendband und Jungscharaufnahme statt. Im Anschluss daran wird zur Chillout Party mit Disco für Jugendliche von acht bis 14 Jahren im Unteren Saal und zum Pfarrcafé im Pfarrsaal geladen.

Am Sonntag, dem 30. September wird um 10.15 Uhr ein Festgottesdienst mit Bischofvisitation gefeiert. Danach findet ein Pfarrfest mit Bewirtung und Tag der offenen Kirchentüre statt. Hier werden Orgelführungen auf der Empore, Sakristei Führungen sowie eine Aufführung des „Theater Phönix“ im Kleinen Saal angeboten. Der Kirchenchor bietet am Sonntagnachmittag offenes Singen in der Werktagskapelle an und im Unteren Saal können die Kinder basteln und sich nach Lust und Laune schminken lassen. Die Pfarre Altach freut sich auf viele Gäste zum 20 jährigen Jubiläum. VER