Termin: Adventskranzbinden

Am Donnerstag, 29. November von 17:30 - 21:00 Uhr lädt die Pfarre Frastanz wieder zu dem beliebten Adventskranzbinden in das Haus der Begegnung ein.

FRASTANZ Schon seit über dreißig Jahren wird in Frastanz zum Adventskranzbinden eingeladen. Dank der durch den Arbeitskreis Lebendige Familie unter Leitung von Daniela Sönser organisierten Aktion können sich auch heuer wieder viele Familien pünktlich zum ersten Advent die erste Kerze an ihrem Adventskranz anzünden.

Der Arbeitskreis Lebendige Familie der Pfarre Frastanz veranstaltet das beliebte Adventskranzbinden schon traditionell am Donnerstag vor dem ersten Adventssonntag. Alle, die ihren Adventkranz selber binden möchten, sind dazu herzlich eingeladen. Tannenreisig ist vorhanden, andere Zweige können gerne mitgebracht werden. Kerzen, Bänder und anderes weihnachtliches Zubehör können am Abend dazu gekauft werden. Gemütlich klingt der Abend bei einer adventlichen Jause mit Mandarinen und Keksen aus. Es wird darum gebeten, unbedingt eine Baumschere mitzubringen. HE