Termin: Advent im Park

Am ersten Adventssonntag, den 02. Dezember 2018 von 15:30 - 18:30 Uhr läutet Frastanz auf dem „Advent im Park“ im Gemeindepark wieder die Adventszeit ein.

FRASTANZ Musikanten aus Frastanz spielen Advents- und Weihnachtslieder in unterschiedlichen Musikrichtungen. Neben der stimmungsvollen Musik sorgen auch der kleine Markt und die Einschaltung der Christbaumbeleuchtung für einen besinnlichen Start in den Advent. Auch heuer gibt es wieder eine Tauschbörse für Weihnachtsschmuck. Die Spenden kommen der Aktion „Stunde des Herzens“ zugute. HE