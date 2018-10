Termin: 4YOU Lehrlingsmesse und Bildungstag

In Kürze findet die vierte Lehrlingsmesse in der Region amKumma statt. Die Jugendlichen können sich bei 30 Firmen über 50 Lehrberufe informieren. Sie können mit Lehrlingen über deren Erfahrungen sprechen und sich direkt mit den Lehrlingsausbildnern unterhalten.

Götzis amKumma Praktische Handgriffe und erste Erfahrungen in unterschiedlichen Lehrberufen können an diesem Samstag ausprobiert werden. Vom Hightech Laser bis hin zum klassischen Handwerk wird den interessierten Jugendlichen ein breites Spektrum angeboten. Aber auch weiterbildende Schulen werden sich an diesem Tag präsentieren. Sie werden ihre Schwerpunkte darstellen und Einblicke in ihren Lehrplan gewähren. Auch vertreten sind unterschiedliche Organisationen, die sich speziell mit der Lehre und der Lehrstellensuche auseinandersetzen und hier Unterstützung anbieten. Als Besonderheit wird es um 10:00 Uhr und 13:30 Uhr je einen Vortrag zum Thema „Pflichtschule – Was dann?“ geben. Hier werden den Jugendlichen und Eltern die Möglichkeiten der Ausbildung nach der Pflichtschule aufgezeigt und erklärt. VER